وزراء خارجية الناتو يبحثون وضع هدفا جديدا للإنفاق الدفاعي في ظل مطالب أمريكية

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، لبحث زيادة الإنفاق الدفاعي، في الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة إلى زيادة الهدف الحالي بأكثر من الضعف.

ولطالما دعت واشنطن حلفاءها إلى الموافقة على إنفاق 5% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، خلال قمة الناتو المقررة في يونيو المقبل.

ويلتزم أعضاء التحالف الدفاعي في الوقت الحالي بإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي لديهم على الدفاع، رغم أن جميعهم لم يحققوا المستهدف.

وقال الأمين العام للناتو، مارك روته، لدى وصوله إلى الاجتماع: "علينا التأكد من أننا في أنحاء الناتو ننفق القدر الكافي من الأموال للحفاظ على سلامتنا".

وأضاف روته أن هذه الأموال ضرورية لحماية التحالف من مخاطر مختلفة، من بينها روسيا، والحشد العسكري في الصين، والإرهاب، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الصناعي الدفاعي للناتو.