غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منازل جاهزة في بلدة حولا جنوب لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية في لبنان اليوم الخميس، منازل جاهزة في بلدة حولا جنوب لبنان.



تأتي هذه الغارات في ظل استمرار التوترات والاشتباكات في جنوب لبنان، حيث سبق أن استهدفت إسرائيل مواقع لحزب الله وأدت إلى سقوط شهداء في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، القضاء على عنصر في "حزب الله" بمنطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف قائد منطقة قبريخا في حزب الله".

من جهة أخرى، نددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل، بإطلاق نيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي على مواقعها في جنوب لبنان، معتبرة ذلك سلوكا عدائيا جديدا.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان، فيما تشن يوميا غارات جوية مستهدفة عدة مناطق جنوب لبنان.