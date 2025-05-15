وزير الخارجية السوري يصف اجتماعه مع نظيره الأمريكي بالمثمر والبناء

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ناقشا تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات الثنائية، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.

وجرى الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية اليوم الخميس – حيث كان وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعقدون اجتماعهم – وذلك بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأشاد الشيباني بالاجتماع، واصفا إياه بأنه "مثمر وبناء"

وشكل هذا اللقاء لحظة نادرة من التواصل المباشر بين سوريا والولايات المتحدة بعد أكثر من عقد من العلاقات المتوترة، نتيجة الحرب الأهلية السورية، والمخاوف الواسعة بشأن حقوق الإنسان، وسلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن بموجب "قانون قيصر" وتشريعات ذات صلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى، في وقت سابق هذا الأسبوع خلال زيارته للسعودية، بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وذلك في اليوم التالي لإعلانه عن عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وكانت هذه العقوبات قد فرضت ردا على القمع الوحشي الذي مارسه الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عام 2011، وعلى أعمال العنف التي ارتكبها نظامه بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية التي تلت ذلك.