رئيس مياه المنيا: إنذار المقاولين المتقاعسين عن تسليم أعمال مبادرة حياة كريمة

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طالب المهندس حسن يحيى حسن، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بالتنسيق مع القطاعات المختلفة والأفرع، وإنذار المقاولين المتقاعسين عن إنجاز أعمال مبادرة حياة كريمة بالقرى، وحثهم لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لجدول زمني محدد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الشركة مع محمود أسامة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي والدكتورة هبة بدوي، رئيس القطاع التجاري والمهندس مصطفى النعماني، رئيس وحدة حياة كريمة ومديري عموم فروع: "العدوة- مغاغة- أبوقرقاص- ملوي- ديرمواس"، لمناقشة الانتهاء من تنفيذ أعمال المياه والصرف الصحي والمنفذة في 192 قرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ناقش الاجتماع نسب تنفيذ الأعمال والتأكيد على جهاز الإشراف على المشروعات ومنسقي المبادرة بالأفرع بالاهتمام بجودة الأعمال تمهيدا لتسليمها لدار الهندسة.

كما أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من القطاع التجاري والمشروعات ومنسقي الأعمال بالأفرع لعمل حصر بالتوصيلات المنزلية للمياه والصرف تمهيدا لاستكمال التعاقدات وتوصيل الخدمات لهم.

وفي ختام الاجتماع أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن سرعة انتهاء المشروعات في المواعيد المحددة يؤدي إلى تحسن الخدمة للمواطن ووصول المياه إلى المناطق الضعيفة وأطراف الشبكات قبل حلول فصل الصيف.