السفير الأمريكي الجديد ديفيد برديو يصل إلى الصين

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وصل السفير الأمريكي الجديد لدى الصين عضو مجلس الشيوخ السابق ديفيد برديو، إلى بكين اليوم الخميس، فيما توصلت الصين و الولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بوقف حرب الرسوم الجمركية مؤقتا.

وكتب برديو، عبر منصة "أكس"، أنه لشرف تمثيل الرئيس ترامب بوصفي السفير الأمريكي لدى الصين.. وأنا مستعد للعمل هناك وجعل أمريكا أكثر أمنا وأقوى وأكثر ازدهارا".

وكان الجمهوري برديو عضوا بمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا من 2015 إلى 2021.

وتوصلت الولايات لمتحدة، لاتفاق مع الصين مطلع الأسبوع لخفض الرسوم الباهظة على سلع كل منهما وهو شيء أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه انتصار.

ووافقت الولايات المتحدة، على خفض الرسوم التي بلغت نسبتها 145 % والتي فرضها ترامب الشهر الماضي إلى 30 %.

ووافقت الصين، على خفض رسومها على السلع الأمريكية إلى 10 % من 125 %.

ودخلت الرسوم الجمركية المخفضة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.