طرح الإعلان التشويقي لفيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي

طرح منذ قليل الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى الذي ينافس بمسابقة نظرة ما بالدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي (13 - 24 مايو) في عرضه العالمي الأول.

وقد تحدد لفيلم عائشة لا تستطيع الطيران سبعة عروض تقام خلال فترة المهرجان، منهم خمسة داخل مسابقة "نظرة ما" بعرضه العالمي الأول يوم 20 مايو الساعة 11 صباحًا بقاعة ديبوسي بحضور فريق العمل، و3 عروض يوم 21 مايو الساعة 1 ظهرًا - قاعة أنييس فاردا، والساعة 1:30 ظهرًا بسينما سكرين X، والساعة 1:30 ظهرًا بقاعة ليكورن، ثم 22 مايو، الساعة 9:15 صباحًا - سينما سينيوم القاعة 3، وعرضين بسوق المهرجان، يومي الخميس 15 مايو، الساعة 9:15 صباحًا - قصر H، والسبت 17 مايو، الساعة 1:30 ظهرًا - قصر J.

وتُعد هذه المشاركة الثانية للمخرج المصري بالمهرجان الذي استقبل فيلمه القصير "عيسى" بمسابقة أسبوع النقاد عام 2023، وأحدث مشاركة مصرية في المسابقة بعد 9 سنوات من مشاركة الفيلم المصري "اشتباك".

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ويدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية. عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي.