ترامب يختتم زيارته للشرق الأوسط من قطر باتفاقيات تاريخية بقيمة تريليوني دولار

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطته الثانية في جولة الشرق الأوسط بزيارة رسمية إلى دولة قطر، توّجت بتوقيع اتفاقيات تاريخية وصفقات اقتصادية تقارب قيمتها تريليوني دولار.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع اتفاقيات متعددة، من بينها اتفاق اقتصادي بين البلدين تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار.

وبحسب بيانات التجارة الثنائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر في عام 2024 نحو 5.64 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار صادرات أمريكية، مقابل 1.8 مليار دولار واردات قطرية. كما بلغت الاستثمارات القطرية الجديدة في الولايات المتحدة نحو 3.3 مليار دولار في عام 2023، وتركزت في قطاعات الضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والطاقة.

صفقة تاريخية لبوينج



وشملت الاتفاقيات الأخرى صفقات تجارية بين البلدين بقيمة 243.5 مليار دولار أمريكي.

وكان من أبرز تلك الصفقات الاتفاقية التي أبرمتها الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولار، لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طرازي بوينغ 787 دريملاينر و777X، مزودة بمحركات من إنتاج شركة "جي إي أيروسبيس".

وتُعد هذه الصفقة الأضخم في تاريخ شركة بوينغ للطائرات ذات البدن العريض، ومن المتوقع، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، أن توفر نحو 154,000 وظيفة سنويًا في الولايات المتحدة، بإجمالي يتجاوز مليون وظيفة على مدار فترة التصنيع والتسليم.

وقد ساهمت الصفقة في دفع أسهم بوينغ للارتفاع في بورصة نيويورك بنسبة 1.5%، ليصل سعر السهم إلى 204 دولارات.

الغاز على قائمة الصفقات



أما الاتفاقية التجارية الثانية، فكانت لصالح شركة ماكديرموت الأمريكية، التي ستتولى تنفيذ سبعة مشاريع ضمن توسعة قطاع الغاز الطبيعي في قطر، بقيمة 8.5 مليار دولار، ما سيوفر آلاف الوظائف للأمريكيين العاملين في قطاع الطاقة.

كما فازت شركة بارسونز الأمريكية المتخصصة في الحلول الرقمية بعقد لتنفيذ 30 مشروعًا في قطر، تصل قيمته إلى 97 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة النمو وتوفر آلاف الوظائف في مجالي الهندسة والابتكار داخل الولايات المتحدة.

وقّعت أيضًا شركة كوينتينوم اتفاق شراكة مع شركة "الربان كابيتال" القطرية، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في تقنيات الحوسبة الكمومية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار وخلق وظائف في هذا المجال الناشئ في كل من الولايات المتحدة وقطر.

المسيّرات تستحوذ على الاتفاقيات الدفاعية



وشملت الاتفاقيات كذلك الجانب الدفاعي، حيث تُعد قطر ثاني أكبر شريك أجنبي للولايات المتحدة في مجال المبيعات العسكرية، بإجمالي صفقات تتجاوز 26 مليار دولار.

وفي هذا السياق، وقّعت شركة رايثيون اتفاقية بقيمة مليار دولار لتزويد قطر بأنظمة متقدمة لمكافحة الطائرات المسيّرة من نوع (FS-LIDS)، لتصبح قطر أول مشتري دولي لهذا النظام الدفاعي.

كما أبرمت شركة جنرال أتوميكس صفقة تقارب قيمتها ملياري دولار، لتزويد القوات المسلحة القطرية بطائرات MQ-9B المسيّرة، وهي من أحدث أنظمة الطيران المسيّر متعددة المهام، ويتم تصنيعها بالكامل في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقيات عقب إعلان المملكة العربية السعودية، على هامش زيارة ترامب، عن تعهد استثماري ضخم بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، تضمن توقيع 140 اتفاقية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار.