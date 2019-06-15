ضبط المتهمين بقتل سائق أمام منزله بعد سرقة «التوكتوك» في قنا

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بقنا من ضبط المتهمين بقتل مواطن بأبوتشت بقنا بعد سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به وبحوزتهم بندقية آلية.

وورد بلاغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بوفاة سائق مقيم بناحية الزرايب بدائرة المركز إثر إصابته بطلق نارى بالبطن؛ على خلفية حدوث مشاجرة بينه وآخرين أمام منزله و إطلاق أحدهم عيار نارى تجاهه أودى بحياته واستولوا على "توك توك" الخاص به وفروا هاربين.

وتوصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص سبق اتهام 3 منهم فى العديد من القضايا.

وألقت قوات الأمن القبض على 3 من مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم "بندقية آلية"، واعترفوا بإرتكاب الجريمة بالإشتراك مع المتهم الهارب بدافع السرقة.

وأضاف المتهمون الثلاثة أنهم أثناء قيامهم بسرقة "التوك توك" من المجنى عليه شاهدهم الأخير وحاول الإمساك بهم فقام المتهم الهارب بإطلاق عيار ناري تجاهه من بندقية آلية فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وقال المتهمون إنهم أخفوا "التوك توك" عقب ذلك لدى "عاطل" مقيم بفرشوط تمهيداً لبيعه، وأمكن ضبطه وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات سرقة كما قرر أحدهم حيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وأرشدوا عن الدراجة النارية التى استقلوها حال إرتكابهم الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.