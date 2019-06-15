بيراميدز يصدم المصري بسبب إسلام عيسى

نفى مسئولو نادي بيراميدز، رغبتهم في التعاقد مع إسلام عيسى لاعب الفريق البورسعيدي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن مسئولي المصري قاموا بعرض خدمات اللاعب على بيراميدز خلال مكالمات هاتفية جمعت بين الطرفين.

وشدد أن مسئولي النادي البورسعيدي شددوا خلال حديثهم مع مسئولي بيراميدز على أن الأهلي يسعى للتعاقد مع اللاعب، مقابل 20 مليون جنيه، بجانب الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين آخرين من النادي الأحمر.

وأوضح أن إسلام عيسى ليس في حسابات بيراميدز من الأساس، خاصة أن اللجنة الفنية لم تطلب التعاقد مع اللاعب، لعدم الحاجة إلى خدماته.