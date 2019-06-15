أظهرت بيانات أن الايرادات المالية الصينية ارتفعت بنسبة 8ر3 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 99ر8 تريليون يوان -حوالي 3ر1 تريليون دولار أمريكي- في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وجمعت الحكومة المركزية حوالي 34ر4 تريليون يوان من الإيرادات المالية خلال هذه الفترة، بزيادة 6ر3 في المائة على أساس سنوي، في حين أن الحكومات المحلية شهدت ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 9ر3 في المائة إلى حوالي 65ر4 تريليون يوان، وفقا لإحصائيات وزارة المالية.

وعلى وجه التحديد انخفضت الإيرادات من ضريبة الدخل الفردي بنسبة 7ر30 في المائة لتصل إلى 8ر477 مليار يوان.

وارتفعت الإيرادات من ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 7ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 69 مليار يوان، بينما انخفضت الإيرادات من الرسوم الجمركية بنسبة 2ر6 بالمائة، حسبما ذكرت الاحصاءات.

وأضافت أن الإنفاق المالي الصيني زاد بنسبة 5ر12 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 3ر9 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى مايو، مع استحواذ الضمان الاجتماعي والتوظيف والتعليم على نصيب الأسد.