تراجع طفيف لعدد منصات النفط العاملة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأمريكية للخدمات النفطية الصادر الجمعة تراجعا جديدا لعدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.



ونقلت وكالة أنباء أنباء بلومبرج عن الشركة القول إن إجمالي عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع المنتهي أمس، إلى 788 منصة، بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بمقدار 11 منصة.



وكان عدد منصات النفط العاملة خلال نفس الأسبوع من العام الماضي 863 منصة



في الوقت نفسه تراجع إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم بمقدار 6 منصات إلى 969 منصة، مقابل 1020 منصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي



يذكر أن عدد منصات استخراج النفط العاملة تمثل مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.



ويسجل عدد المنصات العاملة تراجعا مطردا خلال الشهور الستة المالية في ظل اتجاه الشركات الصغيرة إلى تقليص إنفاقها على أعمال التنقيب الجديدة والتركيز على زيادة أرباحها وليس زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بسبب المخاوف من تداعيات التوترات التجارية على آفاق النمو الاقتصادي.