«العربية للتصنيع» توقع بروتوكولاً لتوفير السرنجات الآمنة لـ«الصحة»

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بروتوكول تعاون بين الهيئة والوزارة لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة

وقعت وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع، بروتوكولا للتعاون يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير وتدبير احتياجات وزارة الصحة منها ومن الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس أهمية المشاركة فى تعميق التصنيع المحلى وبخاصة فى مجال الصناعات الطبية.

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم فى مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلى خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الهيئة تحرص على المشاركة فى دعم جميع مبادرات رئيس الجمهورية للرعاية الصحية فى إطار المشروع القومى لمصر 2030.

من جانبها أشادت وزارة الصحة بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلى بالصناعات الطبية وتميزها بالدقة والالتزام فى مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع والتى تضاهى معايير الجودة العالمية.

كما أشادت بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة، موضحة أنها خطوة مهمة لتوطين الصناعات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة العربية والإفريقية.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها وقف استخدام السرنجات العادية واستبدال السرنجات الآمنة ذاتية التدمير بها فى جميع الجهات الحكومية، بداية من يوليو 2020، طبقا للقرار الوزارى فى هذا الشأن.