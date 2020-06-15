ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل في الشرقية لـ 700 حالة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حالات الشفاء بمستشفيات العزل في المحافظة ارتفعت إلى 700 حالة؛ وذلك بتعافي 156 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم خروج 20 حالة من مستشفى "منيا القمح" المركزي، و30 حالة من مستشفى "السعديين" المركزي، و10 حالات بمستشفى العزل "النموذجي" بمدينة فاقوس، و10 حالات بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، بالإضافة إلى خروج 48 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و8 حالات بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و8 حالات بمستشفى "بلبيس" المركزي، و7 حالات بمستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و5 حالات بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و4 حالات بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و3 حالات بمستشفى "حميات" الزقازيق، و3 حالات بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، بعدما تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، منوهًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار إلى أن حالات التعافي بكافة مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 700 حالة، منها 170 حالة شفاء بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و46 حالات بمستشفى "فاقوس النموذجي"، و42 حالة بمستشفى "بلبيس" المركزي، و29 حالات بمستشفى "الصدر" بالزقازيق، و77 حالة بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و16 حالات بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، و7 حالات بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، و7 حالات بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و9 حالات شفاء بمستشفى "حميات الزقازيق"، و21 حالة بمستشفى "حميات" سنجها بكفر صقر، و11 حالة بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، وحالتين من مستشفى "حميات" فاقوس، و127 حالة بمستشفى "السعديين" المركزي، و85 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و21 حالة بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و28 حالة بمستشفى "ههيا" المركزي، وحالة واحدة بمستشفى "الصوفية" المركزي، وحالة أخرى بمستشفى "أبو كبير" المركزي.