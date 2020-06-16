المسماري تعليقا على فيديو الاعتداء على مصريين في ليبيا: نعتذر عن هذه الأفعال الشنيعة

المسماري: التواجد التركي الدائم في ليبيا يمثل تهديدا للعرب وإفريقيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المصريين الموجودين في منطقة برقة آمنين، مؤكدًا أن القيادة العامة للجيش الليبي تدخلت لحل كثير من مشاكل العمالة الوافدة في السابق.

وأضاف «المسماري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين تعليقًا على الفيديو المتداول للاعتداء على عدد من العمالة المصرية في ليبيا من قبل مليشيا موالية لحكومة الوفاق: «نعتذر للشعب المصري والقيادة المصرية عن هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمثل الليبيين وأخلاقهم، بل تمثل المليشيات الإرهابية المدعومة من أردوغان».

وأشار إلى أن تركيا تتحدث عن تمركز دائم لقاعدتين عسكريتين تركيتين في الوطية ومصراتة بليبيا، معقبًا: «أردوغان الآن في مرحلة جني الثمار من تدخله في ليبيا، ويحاول إيجاد قواعد دائمة للتمدد غربًا وشرقًا وجنوبًا».

وتابع: «المعركة اليوم وطنية وقومية ضد التكفيريين»، ذاكرًا أن التواجد التركي الدائم عن طريق القاعدتين العسكريتين يمثل تهديدًا للعرب وإفريقيا.

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال عمال امصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بعد دخولها إلى المدينة الليبية.