الشرطة الاتحادية في البرازيل تعتقل زعيمة جماعة يمينية متطرفة تدعم بولسونارو

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اعتقلت الشرطة الاتحادية في مدينة برازيليا زعيمة جماعة يمينية متطرفة تدعم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وترأس سارة وينتر "مجموعة 300 دو برازيل" (300 من البرازيل)، والتي يصنفها مكتب المدعي العام على أنها ميليشيا مسلحة.

ويتم التحقيق مع وينتر وآخرين من أنصار بولسونارو فيما يتعلق بشبكة أخبار كاذبة مزعومة.

وبعد أن نفذت الشرطة الاتحادية عملية قبل ثلاثة أسابيع وشملت عمليات تفتيش في ست ولايات، نشرت وينتر مقطع فيديو تهدد فيه قاضي المحكمة العليا الكسندر دي موريس.

وأصدر موريس مذكرة اعتقال بحق وينتر. وردا على سؤال بهذا الشأن، قالت الشرطة إنها لا تعلق على تنفيذ أوامر المحكمة.

وفككت الشرطة في العاصمة، معسكرا لأعضاء المجموعة يوم السبت.