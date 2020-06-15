محكمة فلبينية تصدر غدا الاثنين حكما في قضية تشهير ضد صحفية انتقدت الرئيس

(د ب أ)

تصدر محكمة فلبينية يوم غد الاثنين حكما في قضية تشهير الكتروني بارزة ضد الصحفية ماريا ريسا، التي تعرض موقعها الإخباري على الإنترنت للهجوم من قبل الرئيس رودريجو دوتيرتي بسبب تقاريره الانتقادية لحربه على المخدرات.

وتواجه ريسا/ 56 عاما/ عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات في حال إدانتها بالتشهير على شبكة الانترنت، بسبب مقال نشره موقع "رابلر" الإخباري في أيار/ مايو عام 2012، حيث ربط بشكل مزعوم رجل أعمال بالاتجار بالبشر وتهريب مخدرات.

وكان قد تم نشر التقرير قبل أربعة أشهر من سن قانون بشأن التشهير الالكتروني في أيلول/ سبتمبر عام 2012، ما أثار انتقادات بأن القضية كانت لها دوافع سياسية وتم رفعها انتقاما لتغطية موقع رابلر الإخبارية.