مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن أماكن عرض الأفلام المشاركة

أعلنت إدارة الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن أماكن عروض الأفلام المشاركة بهذه الدورة.

ومن المقرر أن تقام عروض أفلام هذا العام بمكتبة مصر، ونادي الشجرة، والدنفاه، وحديقة ميدان "النافورة"، وأمام قصر الثقافة، والحديقة المفتوحة بفندق تيوليب، بالإضافة إلى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن جانبه، قال الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، إن دورة هذا العام ستكون مختلفة ومميزة على الرغم من إقامتها في ظروف شبه استثنائية لما يشهده العالم من جائحة كورونا والتي أثرت على الحياة بكافة مجالاتها.

وأضاف زكريا أنه لذلك تم التنسيق لإتاحة عروض الأفلام المشاركة بهذه الدورة للجمهور بعدد من الأماكن المفتوحة؛ لإتاحة الفرصة الأكبر لأهل الإسماعيلية المشاركة لفعاليات المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي ،وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.