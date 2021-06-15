الرقابة المالية: تجربة مصر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفتح الطريق لضخ استثمارات ضخمة

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت بثقة المؤسسات الدولية، وتفتح الطريق أمام ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري.

وقال عمران، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، لاستعراض التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جهود مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد حظيت بثقة المؤسسات المهنية الدولية.

وأضاف أن عملية التقييم لجهود جمهورية مصرالعربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة التي تمت خلال الفترة من عام 2014 -2019 من خلال خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" قد تمت وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها فى هذا الصدد.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره الشديد للتعاون الصادق والبناء مع كافة الجهات المعنية فى الدولة، وفي مقدمتها الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما كان له بالغ الأثر في الإشادة بالمجهودات المتميزة والمتطورة للتجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح في القطاع المالي غير المصرفي.

وقال إن الهيئة تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 -وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصرى- القيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولي والدول الأعضاء في المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التى تشُرف وتراقب عليها الهيئة، والتي تحددت في ثلاثة قطاعات رئيسية، يمثل القطاع الأول منها فى قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثاني ممثلا في قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيرا قطاع التمويل غير المصرفي شاملا التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

وتابع أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم قد بدأت مبكرا بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة، وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كافٍ، ما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين فى نظم المكافحة.

ونوه رئيس الهيئة بقيام الرقابة المالية بإعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميداني بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش، حيث تم الحرص على تنويع مهارات الفريق وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، ما أثرى عمليات التفتيش المتخصص، وساعد الهيئة فى التغلب على واحدا من أهم التحديات التي واجهتها يتمثل في التباين الكبير في طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تقع في نطاق رقابتها وإشرافها، وذلك من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية، ما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.

ولفت عمران إلى أن الهيئة حرصت على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولي في مجال المكافحة، كما شهد تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية النظيرة في الداخل والخارج تقدما ملموسا في ذات السياق.

وفي سياق متصل، كشف القاضي خالد النشار، كبير مستشاري رئيس الهيئة، عن قيام الرقابة المالية بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتحديث الوعي والمعرفة بالمعايير الدولية ومساعدتهم على مزيد من الفهم المتعمق بشأنها وكيفية استيفاء الاستبيانات الخاصة بتحديث التقييم الوطنى للمخاطر، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية فى القطاعات المختلفة ذات الصلة، ما ساهم بشكل ملموس فى توفر مرجعية عملية تطبيقية لفريق التقييم الدولي عن تجربة القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح بالدولة المصرية.

وقال النشار إن عملية التقييم الدولي، امتدت لفترة زادت عن العام بدءا من فبراير 2020 وحتى يونيو 2021، شملت عدة مراحل مليئة بالتحديات والتفاوت في المهام والمتطلبات، ما بين زيارة التقييم الأولى التي توقفت قبيل نهايتها مباشرة في إطار الإجراءات الاحترازية الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد، ثم زيارة التقييم الثانية أعقبها عدة لقاءات مباشرة مع فريق التقييم وفريق عمل الهيئة وممثلى مجموعة العمل المالي الدولي فيما يعرف دوليا بمسمى (Face to Face Meetings)، وختاما بالاجتماع الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالي الدولي المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.

وأوضح أن مراحل عملية التقييم، تضمنت مناقشة عدة قضايا رئيسية تتعلق بالتحقق من توفر تطبيقات لتوصيات الالتزام الفني من حيث البنية التشريعية والرقابية التي تحكم مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن التحقق من فعالية الإجراءات المطبقة للتوصيات الدولية في مجال المكافحة، وقد أثبتت الهيئة والمؤسسات الخاضعة لرقابتها وإشرافها فهما واضحا وقويا عن المخاطر التي تواجه القطاع بشأن مجال المكافحة.

كما برزت القيمة المضافة التي طرحتها الهيئة بشأن النهج الرقابي القائم على أساس الخطر وتطويره في أعقاب نتائج التقييم الوطني للمخاطر في سبتمبر 2019، واعتمدت على دليل استرشادي صادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشأن التقييم القطاعي للمخاطر مع إجراء الموائمات اللازمة لتتناسب مع القطاع المالي غير المصرفي.

وتابع أن المنهجية اعتمدت على استخدام مجموعات للمخاطر وإعطاء درجات للمؤشرات الكمية والنوعية وفقاً لأوزان نسبية مختلفة تنقسم ما بين مخاطر النشاط المالى غير المصرفى والمخاطر الهيكلية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمنقحة بمقياس متدرج لفعالية آليات الحد من مخاطر النشاط.

وأشار إلى أنه قد وضح جليا لفريق التقييم حجم المنافع التى تولدت نتيجة اجراء الهيئة التقييم القطاعى للمخاطر، والذى ساهم فى رسم صورة واضحة بشأن تصنيف مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وفق ثلاثة مستويات من المخاطر (مرتفع، متوسط، منخفض) استلزمت بالتبعية تطوير مستويات متعددة من كثافة وتكرارية أعمال الرقابة الميدانية المتخصصة بمجال المكافحة، وتطوير خطط تفتيش ميداني متعمق وفق إطار شامل بتقييم مدى متانة تطبيق نظم الرقابة الداخلية فعلياً في تنفيذ متطلبات المكافحة فى النشاط محل الرقابة.

وأكد كبير مستشاري الهيئة الاهتمام الشديد بتأهيل العنصر البشري، سواء كان من بين فريق العاملين بالهيئة المختصين في مجال المكافحة أو ضمن الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، من خلال عدة قنوات تركز أهمها في التدريب وتطوير أدلة استرشادية لمساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في تطبيق سياسات عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة بصورة احترافية تراعي المتطلبات الدولية، وتصميم نشرات توعية "انفوجراف" عن أهم المفاهيم والمستحدثات في مجال المكافحة، والقيام بنشر العديد من هذه الانشطة على الموقع الإلكتروني لها لضمان التثقيف اللازم للفئات المستهدفة.