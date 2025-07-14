منظمة إس أو إس هيومانيتي تطالب بوقف التعاون مع تونس في إنقاذ المهاجرين في البحر

طالبت اليوم الاثنين منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية غير الحكومية والمتخصصة في مجال إنقاذ المهاجرين، بوقف التعاون مع تونس في عمليات الإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين في البحر.

وقالت المنظمة على حسابها بمنصة "إكس"، إن 4 مهاجرين كانوا فقدوا في البحر بعد تدخل خفر السواحل التونسي في عملية اعتراض تعود إلى يوم 11 يوليو الجاري.

ونشرت المنظمة على حسابها تسجيلا صوتيا لمحادثات بين خفر السواحل الإيطالي والتونسي بعد اعتراض زورقين، الأول من قبل خفر السواحل الإيطالي وكان على متنه 27 مهاجرا والثاني من قبل خفر السواحل التونسي وعلى متنه 33 مهاجرا.

وجاء في المحادثات أن العدد الإجمالي للمهاجرين كانوا في حدود 64 ما يعني اختفاء 4 في البحر.

وفي التسجيل تعهد خفر السواحل التونسي بإطلاق عملية بحث عن المفقودين عبر زورق بحث صغير. لكن لم تشر السلطات التونسية لاحقا إلى أي معلومات جديدة عن عملية التمشيط.

وأوضحت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" في ملاحظتها "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء متواطئة. نطالب بالوقف الفوري للتعاون مع تونس في مجال البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين الذين يتنقلون عبر البحر".

ويعد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر المسارات البحرية خطورة على حياة المهاجرين، حيث لقي 1810 أشخاص حتفهم أو فقدوا في عام 2024 فيما وصل عددهم إلى 553 منذ بدء عام 2025 وفق آخر تحديث لبرنامج "مهاجرون مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة.