بيان أوروبي مشترك يدعو إسرائيل لعدم توسيع الصراع في لبنان

أصدر وزراء خارجية 10 دول أوروبية بيانًا مشتركًا دعوا فيه إسرائيل إلى تجنب "توسيع إضافي" للصراع في لبنان، مطالبين باحترام السلامة الإقليمية للبلاد.

وأدان البيان هجمات حزب الله على إسرائيل دعماً لـإيران، مشيراً إلى دعم وتشجيع الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها على كامل أراضيها، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

كما دعا البيان إلى إجراء مفاوضات سياسية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد فوراً من جميع الأطراف.

ووقّع على البيان كل من بلجيكا وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وكانت إسرائيل قد أرسلت قوات برية إلى جنوب لبنان في 2 مارس، إلى جانب تنفيذ ضربات واسعة في مناطق عدة داخل البلاد.