سلسلة متاجر ماسيز تطرح سندات عالية المخاطر بقيمة 500 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن سلسلة المتاجر الأمريكية ماسيز طرحت اليوم الاثنين سندات عالية المخاطر بقيمة 500 مليون دولار، في أول خطوة من نوعها للسلسلة الأمريكية منذ 3 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن بنك ويلز فارجو قاد طرح السندات التي يحل أجل سدادها في 2033.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة ميسي في بيان صحفي اعتزامها بيع أدوات دين من خلال طرح خاص، مضيفة أن حصيلة الطرح، بالإضافة إلى السيولة النقدية المتاحة، ستُستخدم لسداد حوالي 587 مليون دولار من الديون المستحقة ودفع الرسوم ذات الصلة.