أشاد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بمشروع الدلتا الجديدة الذي يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية.

وقال القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح الثلاثاء، إن مشروع الدلتا الجديدة واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، لتطوير القطاع الزراعي.

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة ينقسم إلى شقين رئيسين، الأول هو توسيع وزيادة رقعة الأراضي الزراعية، والثاني تحسين جودة وإنتاجية الأرض، مشيرًا إلى أن المشروع يضم 30% من مساحة الدلتا.

وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للعمل في المشروع بشكل سريع، مشيرًا إلى زراعة 200 ألف فدان حتى الآن من خلال مشروع «مستقبل مصر»، وتجهيز البنية التحتية في المنطقة لكي تكون جاهزة للشباب والمقبلين على الاستثمار في المجال الزراعي.

