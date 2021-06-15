المصري يضع حجر أساس الاستاد الجديد

عقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماع موسع بمشاركة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصري، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وهاني ضاحي نقيب المهندسين رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء العمل فى انشاء الاستاد الجديد للنادي المصري.

وأعلن النادى المصرى عبر موقعه الرسمى أنه خلال الاجتماع تم تحديد مطلع يوليو المقبل موعدا يتم خلاله الاحتفال بوضع حجر الأساس للاستاد الجديد وذلك طبقا لارتباطات القيادات السياسية خلال تلك الفترة كما تم الاتفاق على أن تبدأ شركة وادى النيل فى عمل المجسات واختبارات التربة بمنطقة الاستاد اعتباراً من بعد غد الخميس .

وعقب الاجتماع رئيس المصرى شكر مجلس ادارة النادى وجماهير بورسعيد العظيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقراره التاريخى بانشاء ستاد جديد للنادى المصرى كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لموقفهما الداعم للنادى المصرى فى ملف إنشاء الاستاد الجديد واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .