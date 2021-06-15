الإمارات: 4 وفيات و2127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1734 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2127 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 601 ألف و950 حالة.

وذكر البيان، أن 2094 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 581 ألفا و139 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 229 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.