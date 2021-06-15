قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة ستبدأ تعبئة لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا ثم تصنيعه، خلال أسابيع، معلنًا تصنيع لقاح «سبوتنيك V» قريبًا في مصر.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الاثنين، أن قرار مصر بالنسبة للقاحات كورونا نابع من أرضها وعلمائها، لافتًا إلى أنها تعتمد على رأي منظمة الصحة العالمية بشكل استشاري.

وأكد أن الأمان والفعالية هما الأساس في تحديد اللقاحات المتوفرة على أرض مصر، موضحًا أن مصر شاركت ضمن الدراسات السريرية للقاحي «سينوفارم»، و«سينوفاك» سواء المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وأشار رئيس لجنة مكافحة كورونا، إلى أن الوزارة تفضل منح كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو مرضى الأورام أو أصحاب تاريخ سابق بالتجلطات، أنواع معينة من اللقاحات.

وذكر أن نسبة حدوث تجلطات للحاصلين على لقاح «أسترازينيكا» تتراوح ما بين 4 إلى 5 لكل مليون، قائلًا إن 16 من كل 100 ألف مدخن و16.4 من كل 100 مصاب بكورونا، معرضون للإصابة بتجلطات.

وشدد حسني، على أهمية اللقاح في تقليل الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين الحصول على تطعيمات كورونا وخاصة أن النسبة لازالت غير عالية.