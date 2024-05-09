ميدو: شيكابالا سيصبح الأكثر تتويجا بالبطولات في نادي الزمالك

أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أهمية مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، مؤكدًا على أهميتها لجماهير نادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور":"الزمالك مستعد بشكل جيد لمباراة نهضة بركان".

أضاف:" جوميز سيخوض المباراة بتركيز كبير، فهو الأن أًصبح لديه صورة واضحة لكل اللاعبين، ويعلم مراكز اللاعبين بشكل أفضل من الأول".

تابع:"جوميز قام بتجربة 95 % من قائمة الزمالك، وتلك المباريات هي مبارايات روح وشخصية بطل، وهي مباريات شخصية للاعبين".

أكد ميدو:" لابد من وجود روح وقلب، وتلك المباريات هي التي تؤثر في الجماهير، وسيتذكر ما قدمته في تلك المباراة، فجمهور الزمالك مرتبط بناديه، وهي فرصة لدخول التاريخ بالنسبة لبعض اللاعبين في هذا الجيل من أكبر لاعب لأصغر لاعب".

أتم:" شيكابالا أكثر لاعب يهمه تتويج الزمالك بالبطولة الإفريقية، فتلك البطولة ستجعل شيكابالا هو الأكثر تتويجًا للبطولات في الزمالك".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.