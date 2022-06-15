رئيس النواب الليبي: الحكومة المكلفة لم تُفرض على الشعب وجاءت وفقا للإعلان الدستوري

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة التي مُنحت الثقة تحت قبة البرلمان، ولم تُفرض على الشعب الليبي وجاءت نتيجة توافق ووفقا للإعلان الدستوري.

وأضاف عقيلة صالح -في كلمته بمستهل افتتاح جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء بمدينة سرت، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال)- إن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بـ"الليبي - الليبي" هو ما نتج عنه حكومة فتحي باشاغا، متوجها بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى للدولة لإدراكهم للمخاطر التي يتعرض لها الوطن وانحيازهم لمصلحته.

ودعا إلى عدم العودة إلى القتال تحت أي ظروف، قائلا "إننا لم ننحرف عن مبادئ الدولة ولم نتوقف عن مد أيدينا من أجل السلام برعاية دولية أو من دونها"، كما دعا إلى مواصلة الذهاب في المسارات الدستورية التي تعد أهم وأفضل من التلويح باستعمال السلاح ودق طبول الحرب وهو ما يتسبب في خسارة جيل من الشباب.

ووجه رئيس مجلس النواب الليبي الدعوة إلى لجنة صياغة الدستور بالسير قدما في صياغة دستور صياغة متينة لا تقود إلى الاختلاف كونه عملا وطنيا، مشيرا إلى أن صياغة الدستور صارت فنًا يحشد له الخبراء كي يحظى عقب صياغته باحترام المواطنين.