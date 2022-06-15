أردوغان لستولتنبيرج: لا تقدم في ملف انضمام فنلندا والسويد دون اتخاذ خطوات بشأن مخاوفنا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج؛ لبحث طلبات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء، أكد أردوغان لأمين عام الناتو، أنه لا تقدم في عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، دون خطوات ملموسة منهما تجاه مخاوف أنقرة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه «مكافحة الإرهاب».

وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: «لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب».

وكانت الرئاسة التركية، قد أكدت يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال «الدول الداعمة للإرهاب»، في إشارة إلى السويد وفنلندا.

ونشرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية بيانا، أكدت فيه أنه من المنتظر أن يؤكد أردوغان «في قمة الناتو المرتقب عقدها في 28 – 30 يونيو، عدم تنازل تركيا عن موقفها حيال البلدان الداعمة للإرهاب».