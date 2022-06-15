كيشيدا أول زعيم ياباني يحضر قمة الناتو

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك في اجتماع قمة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي " الناتو" هذا الشهر كأول زعيم ياباني يحضر اجتماع التحالف الأمني ​​الغربي.

وقال كيشيدا -في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"- إنه سيحضر قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستمر ثلاثة أيام، وستعقد اعتبارا من 26 يونيو الجاري في قصر إلماو في ألمانيا، قبل اجتماع حلف الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشارت الوكالة إلى أن القمتين ستعقدان في الوقت الذي تستمر فيه الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن العمليات الروسية في أوكرانيا.

وقال كيشيدا إنه يعتزم التأكيد في الاجتماعات على أن "أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة غير مسموح بها في أي مكان في العالم".

وخلال قمة الناتو -التي تستمر يومين وتبدأ في 29 يونيو- من المتوقع أن يتبنى القادة مفهوما استراتيجيا جديدا من شأنه أن يحدد التحديات الأمنية التي تواجه الحلف بما فيها الجهود المبذولة لإضعاف النظام الدولي القائم على القواعد.

ويدعو الناتو، الدول الشريكة له في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا لحضور القمة.