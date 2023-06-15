أحمد سعد و كايروكي يشاركان فى حفل محمد منير بالسعودية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الكينج محمد منير يوم 16 من شهر يونيو الجاري عن مشاركة كل من المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي الكينج فى إحياء الحفل.



وطرحت الشركة المنظمة البوستر الدعائى لكل من أحمد سعد وكايروكي على السوشيال ميديا للترويج للحفل.

أكد المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل ( مشواري ) الذي يتناول مشوار الفنان محمد منير أن منير نجم صنع تاريخ بجهد وكفاح ،ولذلك أصبح أيقونة فنية عربية لكل الأجيال وسعيد لقيادة الأوركسترا الجمعة القادمة بجدة لأنه حالة فنية خاصة ،وهذا يدل علي الحب الكبير من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا للمصريين ".

وتابع " إقامة حفل لمحمد منير في المملكة فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، وتم الإعداد له خلال الفترة الماضية بشكل دقيق ،لكي يخرج بالشكل الذي يليق بالنجم العربي الكبير الذي قدم مشوار فني إستثنائي ،ولذلك سوف يخرج بطريقة عالمية و هناك مفاجآت كبيرة في الحفل سوف يشاهدها الجمهور العربي في توزيع الأغنيات وأيضا الأوركسترا الذي يضم عازفيين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين علي جوائز جرامي".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قد أعلن عن حفل جديد في تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية للنجم المصري محمد منير تحت عنوان «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات، وكتب (تركي آل الشيخ)رئيس هيئة الترفية عبر فيس بوك:حفل مشواري للفنان محمد منير يوم 16 يونيو في بنش مارك بجدة بقيادة المايسترو هاني فرحات".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 100 ريال سعودي بما يُعادل 824 جنيها مصريا، إلى 600 ريال سعودي، بما يُعادل 4944 جنيها مصريا، وهناك العديد من الفئات بينهم.

وشارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف ومسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة.