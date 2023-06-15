غرابة يكشف حجم إصابة مرموش مع منتخب مصر

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كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة اللاعب عمر مرموش، والتي تعرض لها في لقاء غينيا، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال غرابة في تصريحات تليفزيونية، إن مرموش أصيب بكدمة خفيفة أسفل الظهر، وفضل الجهاز الفني للمنتخب استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

والجدير بالذكر أن مرموش خرج من المباراة مستبدلًا بسبب الإصابة وشارك بدلًا منه محمود تريزيجيه، والذي سجل هدفا وصنع آخر في فوز الفراعنة على غينيا بهدفين لهدف.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة.