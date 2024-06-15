قال الفنان أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، إن المسرح يكون كامل العدد خلال الأعياد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل الزوايا»، على قناة «on»، مساء الجمعة، أن الحجز مستمر على العروض التي ينظمها المسرح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنّ العروض تكون في التاسعة مساءً، ولمدة ساعتين، مشيرا إلى أن النص الذي سيقدم سيكون عن قصة روميو وجوليت لكن من خلال معالجة ورؤية مصرية.

ولفت إلى أن العرض سيكون بالعامية المصرية، ويتضمن كل عناصر الجذب الجماهيري التي تقوم على الفكر المحترم والتمثيل الجيد والغناء والموسيقى الراقية بجانب الاستعراضات المميزة.

وعبّر عن ثقته في أن العروض سترسم البهجة على الأسر المصرية خلال العيد.