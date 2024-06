الأونروا: أكثر من 50 ألف طفل في غزة يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأضافت في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم السبت، أنه مع استمرار القيود على المساعدات، لا يزال سكان غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع.

وأشارت الوكالة إلى أن فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، و"لكن الوضع كارثي.

With continued restrictions to humanitarian access, people in #Gaza continue to face desperate levels of hunger. Over 50,000 children require treatment for acute malnutrition@UNRWA teams work tirelessly to reach families with aid but the situation is catastrophic. #CeasefireNow pic.twitter.com/FwmsjrqmRW