القسام تعلن قصف موقع عسكري وقتل جنود إسرائيليين بمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، قصف موقع عسكري إسرائيلي، وقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في تفجير لمنزل ونفق شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان عبر منصة تليجرام: «قصفنا موقع كيسوفيم العسكري (جنوبي إسرائيل) برشقة صاروخية».

فيما أعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب، تفعيل صافرات الإنذار في منطقة كيسوفيم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت القسام، في بيان: «فجرنا منزلا جرى تفخيخه مسبقا بقوة صهيونية، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون».

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية بلاك هوك لإخلائهم.

وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عين (فتحة) نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة إسرائيلية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

كما استهدف مقاتلو القسام، تجمعا للقوات الإسرائيلية شرق حي الزيتون بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120 ملم، بحسب البيان.

​​​​​​​وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أعلنت القسام في بيان منفصل، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب حي تل السلطان غربي رفح.

وأشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105.