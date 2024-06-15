أستون فيلا يقدم عرضا لنجم الهلال السعودي

تلقى سعود عبد الحميد، لاعب الهلال السعودي، عرضا من أستون فيلا الإنجليزي للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية بعد تألقه رفقة الزعيم الفترة الماضية.

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، تلقى سعود عبد الحميد، لاعب الهلال عرضًا من أستون فيلا الإنجليزي للانضمام إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجديد.

أضافت الصحيفة أن أستون فيلا يرغب في تعزيز صفوفه بالدولي السعودي بعد متابعة دقيقة له في الموسم الماضي، وهو الذي يسعى لمشاركة مختلفة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد عودته إلى منافسات «البريميرليج» منذ ثلاثة مواسم من الدرجة الأولى.

أكدت «الرياضية»، أن عبد الحميد يظهر عدم ممانعة في مناقشة العرض الإنجليزي، بغية خوض تجارب جديدة مختلفة في دوري قوي مثل الإنجليزي.

جدير بالذكر أن عبد الحميد «24 عامًا»، أصبح محل اهتمام بعض الأندية الفرنسية والإنجليزية، بعد متابعات أوروبية للدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

ويرتبط عبد الحميد بعقد مع الهلال تبقى منه عام واحد، إذ يسعى الهلاليون لتجديد عقده من الآن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها تحت ألوان الفريق منذ قدومه من اتحاد جدة.