محافظ المنوفية يوزع العيدية على أيتام إحدى مؤسسات الرعاية بكفر المصيلحة

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، إحدى مؤسسات تربية الأيتام بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فضلاً عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

رافقه خلال الزيارة وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

ووزع محافظ المنوفية العيدية على الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، فضلاً عن دعم الدار بمواد غذائية ولحوم، كما حرص على تبادل الحديث مع عدد من فتيات الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم والتعرف على ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها لتوفير جو من الآمان والراحة لهم كونهم جزءًا لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

كما وزع بونات مواد غذائية مجانية على عمال الدار دعماً لهم، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم مختلف أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تفقد محافظ المنوفية حديقة الطفل بشبين الكوم للوقوف على مدى الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لاستقبال المواطنين للاحتفال بمظاهر العيد والتأكد من توافر الخدمات المقدمة لهم، بحضور هناء عقيلة رئيس حي غرب.

ووجه المحافظ بضرورة الاعتناء بالحديقة وتزويدها بالأشجار والزهور لتصبح متنفساً طبيعياً للمواطنين وخلق مظهر حضاري وجمالي لهم.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على دميع الحدائق والمتنزهات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبناء وأهالي المحافظة خلال إجازة العيد لإضفاء جو من السعادة والفرحة، فضلاً عن تكثيف زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وكذا بالمصالح والمنشآت الحكومية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ومضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.