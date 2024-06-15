ميلوني تترك القرار بشأن رئاسة المفوضية الأوروبية مفتوحا

أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني رغبتها في انتظار الترشيح الرسمي من حزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي قبل اتخاذ قرار بشأن رئاسة المفوضية الأوروبية مستقبلا.

وقالت ميلوني اليوم السبت في نهاية قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا: "الاقتراح هو مسألة تخص حزب الشعب الأوروبي، وعندما يكتمل الأمر سنقوم بإجراء تقييماتنا".

وأوضحت أنه من المهم أن تحظى إيطاليا بتقدير "مناسب" في المفوضية الجديدة. ويجب أن يكون واضحا أيضا "أن أوروبا قد فهمت رسالة الانتخابات الأوروبية".

وكان أداء حزب الشعب الأوروبي، وهو مجموعة من الأحزاب المحافظة في جميع أنحاء القارة، هو الأفضل في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم الأحد الماضي. ويريد أن يمنح رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في بروكسل.

ومع ذلك، فمن غير المؤكد ما إذا كانت السياسية الألمانية المحافظة ستحصل على أصوات كافية من مؤيديها الحاليين في البرلمان الأوروبي إذا تم ترشيحها من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لذلك قد تضطر إلى الاعتماد على أصوات حزب ميلوني اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".



