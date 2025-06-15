محافظ كفرالشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين

اطمئن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة «شهيد السلام الثانوية للبنين» (رقم 1349)، والتي تضم 20 لجنة فرعية بإجمالي 400 طالب، في أول أيام امتحانات للعام الدراسي 2024–2025، إذ يؤدي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، على توافر وسائل التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجنة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا أهمية الانضباط الكامل داخل اللجان، وفرض الهدوء في محيط المدارس، ومنع أية مظاهر للضوضاء قد تؤثر على تركيز الطلاب.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع الإشغالات من محيط اللجان، وتكثيف الإجراءات التنظيمية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية؛ لضمان سهولة حركة المرور وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرص المحافظة على توفير الإمكانيات التي تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء من الراحة والتركيز، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ محتملة خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى المتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتدخل السريع لحل أية معوقات، مع تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات وفقًا للمواعيد المحددة، والتأكيد على سلامتها الكاملة.

ونوه بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز؛ لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أية مستجدات.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد بمحافظة كفرالشيخ، وتُعقد داخل 78 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتشمل جميع المسارات التعليمية (النظام القديم، والنظام الجديد، وSTEM)، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل.