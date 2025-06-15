بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادا لمواجهة إنتر ميامي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق قد خاض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح اليوم السبت؛ لتجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة. كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية المهمة، وحرص خلالها على مراجعه خطة اللعب، ومنح تكليفات خاصة للاعبين لتنفيذها خلال اللقاء.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.