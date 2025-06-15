 الإسعاف الإسرائيلي: قتيلة و13 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسعاف الإسرائيلي: قتيلة و13 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني


نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 12:40 ص

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في تحديث جديد، سقوط قتيلة و13 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني وقع على شمال إسرائيل.

وشنت إيران موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل، في ظل تبادل للهجمات بين الجانبين.

وقال التلفزيون الإيراني، إن القوات الجوية للحرس الثوري شنَّت هجومًا مركبًا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وصعَّدت إسرائيل أمس السبت، من ضرباتها على إيران، فيما أدخلت الحرب إلى نقطة تحول بعد هجوم على منشآت غازية، وهو ما حذرت منه طهران وتوعد برد مماثل عليه.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

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