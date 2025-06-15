هجوم ضخم ومركب من إيران واليمن يستهدف إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم الإيراني الذي استهدف تل أبيب فجر اليوم الأحد، رافقه هجوم يمني بصاروخ واحد على الأقل.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ من إيران واليمن".

وتواصل إيران الرد على الهجمات الإسرائيلية باستهداف مناطق واسعة في إسرائيل، ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير مئات الشقق السكنية، وفق ما أفادت به الطواقم الطبية الإسرائيلية.

وتركزت الهجمات، بحسب تقارير، على منشآت عسكرية ومقرات أمنية في تل أبيب ورمات غان تقع وسط مناطق سكنية، فيما دوت صفارات الإنذار في أنحاء واسعة، ولجأ السكان إلى الملاجئ، في حين تتواصل الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود جراء سقوط صاروخ إيراني على موقع في وسط البلاد، لم يُحدده. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية أن جبهة قطاع غزة باتت "جبهة ثانوية"، وأن الجبهة الرئيسية للجيش الإسرائيلي حاليًا هي إيران. وذكرت المصادر أن سلاح الجو هاجم نحو 150 هدفًا في إيران، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف منشأة فوردو النووية، لكنه أوضح أن الموقع "لم يدمر"، ولم يتعرض لأضرار قد تؤدي إلى تعطيله بالكامل.

تأتي هذه الضربات في سياق المواجهة العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة، بعد أن أطلقت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" التي شملت هجمات جوية على منشآت نووية وعسكرية في إيران، واغتيالات لأرفع القيادات في الجيش والحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين. وأعلنت تل أبيب أن العملية تهدف إلى "إضعاف وتدمير قدرة إيران الصاروخية والنووية".