متظاهرون في كوريا الجنوبية يدعون إسرائيل إلى وقف الهجوم على إيران

أدانت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في كوريا الجنوبية والمواطنين الكوريين المؤيدين لهم اليوم الأحد، هجوم إسرائيل على إيران.

ودعت المجموعة إسرائيل إلى وقف هجومها على إيران، خلال مظاهرة نظمتها الجماعة المدنية الكورية «متضامنون مع فلسطين» أمام مكتبة كيوبو بوسط سيئول.

وانتقدت كيم جي-يون، وهي عضو في الجماعة المدنية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة إن إسرائيل لم تتوقف عند ارتكاب مذابح في قطاع غزة، بل شنت أيضا هجومًا واسع النطاق على إيران.

وفي ذلت السياق، قال مواطن فلسطيني من غزة: «تزهق أرواح الأبرياء في غزة، وتنهار المنازل على رؤوس العائلات وتم قطع الكهرباء والماء والدواء».

وردد حوالي 100 شخص مشاركين في المظاهرة مجموعة من الهتافات، منها: «وقف الإبادة الجماعية» و«رفع الحصار عن غزة» و«أدخلوا الدواء».

وبعد المظاهرة، تحركوا مرورا بالسفارة الأمريكية لدى كوريا إلى موقع قبالة السفارة الإسرائيلية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران مع استمرار الضربات الإسرائيلية على طهران ومواقع نووية وعسكرية، ما أدى إلى مقتل علماء نوويين وقادة إيرانيين، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ والمسيرات على منشآت للطاقة في إسرائيل.



