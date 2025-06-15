بدأت إيران موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل، وأطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ على مناطق عدة.

وأظهرت مشاهد متلفزة، وقوع انفجارات في مناطق في تل أبيب وحيفا بعدما استطاعت صواريخ إيرانية من تجاوز المنظومات الدفاعية الإسرائيلية.

وسقط صاروخ إيراني بشكل مباشر على ميناء حيفا الاستراتيجي، فما شوهدت أعمدة الدخان بكثافة جراء الانفجار.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.