 محمد يوسف يعاتب تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 2:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محمد يوسف يعاتب تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

ميامي - خالد الإتربي
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 2:28 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 2:28 م

عقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق بعد مباراة إنتر ميامي الأمريكي، التي انتهت بالتعادل السلبي، فجر الأحد، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

ونقل يوسف عدم رضاه عن تصرف تريزيجيه خلال المباراة بإصراره على تسديد ركلة الجزاء بعد جدال مع زميليه وسام أبو علي، وأحمد مصطفى "زيزو".

وطالب المدير الرياضي للأهلي، اللاعب بعدم تكرار ذلك، والالتزام بالترتيب الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بشأن اللاعبين الذين يسددون ركلات الجزاء أو غيرها من الكرات الثابتة.

وأضاع تريزيجيه ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 43، تصدى لها الأرجنتيني أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميلان.

وقال الفلسطيني وسام أبو علي عقب اللقاء إنه المتخصص رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء، لكنه رفض إلقاء اللوم على زميله تريزيجيه، قائلا إن إهدار ركلة جزاء أمر وارد أن يتعرض له أي لاعب.


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