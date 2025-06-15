الإسعاف الإسرائيلي: 5 إصابات نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية في منطقة حيفا

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل 5 إصابات نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية في منطقة حيفا، فيما ذكرت تقارير أولية سقوط قتيلة وإصابات خطيرة في بلدة طمرة.





وفي تقرير أولي ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "هناك إصابات خطيرة ومحاصرة في بلدة طمرة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة وعلق عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع مساء اليوم".



وأشارت "القناة 13" نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي إلى أنه "تم تسجيل قتيلة و14 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني شمال إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع الأعمال الجارية لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران.

هذا وأكد التلفزيون الإيراني مساء اليوم أن "القوات الجوية تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات".

وقالت مراسلتنا إن "صافرات الإنذار تدوي في عدة مدن ومناطق إسرائيلية بعد رصد وصول الصواريخ الإيرانية، كما اشتعلت النيران في حيفا في أعقاب سقوط صواريخ بشكل مباشر".