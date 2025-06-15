ترامب: لا علاقة لنا بالهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليس لها أي علاقة بالهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.



وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي " تروث سوشيال": "لا علاقة للولايات المتحدة بالهجوم على إيران اليوم. ومع ذلك، يمكننا بسهولة التوصل إلى صفقة بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع الدموي".



وأضاف ترامب أنه إذا قامت إيران بمهاجمة الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، فإن القوات المسلحة الأمريكية ستنهال عليها بكامل القوة "على نطاق لم نشهده من قبل".

وكان ترامب قد صرح بأن الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، منوها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق معه في الرؤية ذاتها.

وأوضح ترامب في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" مساء السبت: "تحدثت بشكل مطول مع بوتين بشأن إيران.. كما أبلغته بأن الحرب الروسية-الأوكرانية يجب أن تنتهي أيضا".

في وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب طالبت الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين بالانضمام إلى "الحرب ضد إيران لتدمير برنامجها النووي".

وأوضح الموقع: "خلال الـ48 ساعة الماضية، طلبت إسرائيل من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب مع إيران للقضاء على برنامجها النووي".

وبحسب أحد مصادر "أكسيوس"، فإن "الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية ضد إيران إذا لزم الأمر، وقد عرض ترامب مثل هذه المساعدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إحدى محادثاته الأخيرة معه".