بزشكيان يتوعد إسرائيل: على المعتدين أن يعدوا أنفسهم لرد قاس لو كرروا عدوانهم

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاعتداءات التي نفذها الكيان الصهيوني على الأراضي الايرانية عبر الأجواء العراقية، بأنها مثال على العدوان وعدم اعتراف هذا الكيان بالقوانين والمعايير الدولية؛ مؤكدا على حكومة العراق بتعزيز مراقبتها على الحدود الجوية لهذا البلد.

وأضاف: نحن لم نكن مبدئي الحرب، لكننا نعلن بصراحة أننا قمنا برد حازم، ولو تواصلت الاعتداءات فإن ردودًا أكثر إيلامًا وحزمًا ستكون في انتظار المعتدين، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

جاء ذلك، عصر اليوم الأحد، في اتصال هاتفي لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني معه؛ حيث ثمن مشاعر المواساة والضامن التي عبر عنها السوداني في ضحايا العدوان الصهيوني على الأراضي الإيرانية؛ مؤكدا أن هذا العدوان الذي تم عبر انتهاك الحدود الجولية لدولة جارة وصديقة وشقيقة، شكّل مثالا واضحا على الطبيعة الإجرامية والعدوانية للكيان الصهيوني وعدم اعترافه بجميع القوانين والمعايير المعتمدة دوليا.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى التاريخ المظلم والمستمر للكيان الصهيوني في الاعتداء على الدول الإسلامية، من فلسطين ولبنان إلى سوريا وإيران؛ مؤكداً أنه إذا لم يتم إنهاء هذا النهج الخبيث بإرادة جماعية وحاسمة من قبل الأمة الإسلامية، فبلا شك وعاجلاً أم آجلاً، ستتعرض دول إقليمية أخرى لهكذا اعتداءات؛ وعليه فإن المسئولية التاريخية التي تقع على عاتق الدول الإسلامية، تتطلب موقفاً جاداً وحازماً بكل المستويات وفي المحافل الدولية من أجل التصدي لهذا العدوان والانتهاك الصارخ للقوانين.