يديعوت أحرونوت ترجح استهداف محمد العمري رئيس هيئة الأركان الحوثيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل نفذت عملية تستهدف رئيس أركان الحوثيين محمد الغمارى، و تنتظر نتيجة نجاح عملية اغتيال.

و أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن محمد الغماري رئيس أركان الحوثي هو الشخصية الثانية في جماعة الحوثي.

ونقل موقع "أكسيوس "عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافا فى اليمن، وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الجيش فى اليمن هي محاولة اغتيال مسئول في الحوثي ويتم فحص نتائجها.



وأضافت هيئة البث عن مسئول إسرائيلي أن هدف العملية محاولة اغتيال استهدفت شخصية رفيعة في اليمن.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.