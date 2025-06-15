ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الإيراني

دعا داني دانون، الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الصاروخي الليلي الذي شنته إيران والذي تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.



وكان دانون، قال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.

وأضاف أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، "كان هذا عملا من أعمال الحفاظ على الوطن. لقد كان عملا قمنا به بمفردنا، ليس لأننا أردنا ذلك، ولكن لأنه لم يُترك لنا أي خيار آخر".

وقال دانون إن إسرائيل كشفت عن معلومات استخباراتية بشأن خطة لهجوم مستقبلي على إسرائيل بتوجيه من إيران وحزب الله وحماس، حسب قوله.

وقال إن الهجوم سيكون "أكثر تطورا بكثير من هجوم 7 أكتوبر".

وأكد السفير الإسرائيلي: "لم تكن الخطة طموحة. بل كانت عملية وكانت على وشك التنفيذ"، ولذلك فإن إسرائيل "تحركت لضمان حياة شعبنا".

وكانت إيران دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمحاسبة إسرائيل على هجومها على إيران، والذي استهدف منشآة نووية وأسفر عن مقتل علماء نوويين كبار، ومسؤولين عسكريين كبار.

وفي مشاهد غير مسبوقة في تل أبيب، أدت الهجمات الصاروخية هذه الليلة إلى مقتل وإصابة العشرات، ودمار هائل.