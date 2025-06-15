هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي قادر على تقديم مستوى جيد أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن حالة الرهبة لدى أي فريق تزول بمجرد انطلاق المباراة وبعد عشر دقائق يبدأ كل فريق اللعب بأفكاره وأسلوبه على المستطيل الأخضر.

وقال عبر برنامج «بلس 90» الذي يبث على قناة النهار: «أرى أنه لن يكون رهبة أو خوف لدى لاعبي الأهلي من الأسماء الكبيرة الموجودة في إنتر ميامي، والأهلي قادر على الفوز وتحقيق نتيجة جيدة، والفريق المنافس دفاعيا متوسط، رغم أنه يتميز بالهجوم الجيد».

وأضاف:«فوز الأهلي سيمنح الفريق دفعة كبيرة ويزيد ثقة اللاعبين في قدراتهم على الوصول لدور الـ16، وبالتأكيد بعض العناصر سوف تحتاج لبعض الوقت للتأقلم خصوصا الصفقات الجديدة».

وأكمل: «خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لو لعب بفكرة الخروج بالكرة من المناطق الخلفية ستكون كارثة لأن مروان عطية ليس لديه القدرة على أن يكون حلقة الوصل، ولو فقد الفريق الكرة في الوسط سوف يتسبب في مشكلة كبيرة».

وواصل: «لو لعب ريبيرو بطريقة «البيلد أب» من الافضل وجود رمضان بيكهام، ولو لم يعتمد على هذه الطريقة يجب وجود أشرف داري بسبب عنصر القوة والطول، كما أن الظهير الأيسر الحالي كريم الدبيس الأفضل ولا اعتقد أن عطية الله في الحسابات تماما، بينما العش وكوكا ليس مركزهم الأصلي ظهير أيسر».

وتابع: «طاهر الافضل للتواجد في الهجوم أيضًا بجوار وسام أبوعلي وتريزيجيه، وكل اللاعبين يجب عليهم الالتزام بأداء الواجبات الدفاعية بجانب العمل الهجومي خلال اللقاء».

وأكمل: «الأهلي يجب أن يلعب بدون ضغوط في كأس العالم للأندية، ولابد من الاستمتاع بالمباراة واللعب بجراءة في الافتتاح.. ولابد من تقليل المساحات قدر الامكان، والأفضل تقليل استلام ليونيل ميسي للكرة قدر الإمكان».

وأوضح: «الأهلي يمتلك لاعبين لديهم خبرات ويجب عليهم الاستفادة من المباريات السابقة خصوصا في بداية أي مباراة، ولا يوجد فريق يلعب برتم واحد طوال المباريات.. وهناك فرق عندما تتراجع وتتعرض للضغط تقاتل حتى لا تستقبل أي أهداف، وبالتالي الأهلي سيكون هناك فترات متفوق خلال اللقاء، ولذلك يجب استغلال القدرات الموجودة قدر الامكان لتحقيق نتيجة جيدة».

وأتم: «الأهم عندما يتفوق الأهلي فيجب أن يسجل أهداف، وعندما يتعرض لضغط من المنافس، عليه ألا يستقبل أي هدف.. وحسين الشحات أقرب للمشاركة كلاعب بديل من أشرف بن شرقي، وهو يريد إثبات جدارته ولديه الحافز لذلك، وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في المونديال».